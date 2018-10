Rollandin, soluzione non sono elezioni

"Oggi si prende atto di non poter andare avanti. Se si blocca la Regione, si bloccano anche gli Enti locali, che rappresentano la base dello sviluppo della nostra comunità. Non si ha la possibilità di sapere dove si voglia andare a parare: è l'aspetto più devastante di questa situazione". Lo ha detto Augusto Rollandin (Union valdotaine) intervenendo alla discussione in aula sulle comunicazioni del presidente della Regione.

"Bisogna trovare una soluzione al più presto - ha aggiunto - a questa débacle, non serve parlare di ciò che è stato. L'opzione delle elezioni, che peraltro si terrebbero con la stessa legge, non credo possa essere efficace, è solo uno strumento per spaventare le persone. L'unico obiettivo di effettuare accordi e di un cambio di maggioranza è quello di trovare soluzioni per i valdostani, che in questi pochi mesi si sono resi conto di cosa significhi non governare".

"Ora la maggioranza paga la poca esperienza - ha aggiunto Luigi Bertschy (Uvp) - ma anche il proprio modo di fare. Ora la maggioranza non c'è. Se avessimo voluto fare ribaltoni, li avremmo già fatti. Non vogliamo fare manovre di palazzo, il nostro percorso è dignitoso, trasparente, lineare; se ci sarà bisogno, governeremo responsabilmente la nostra regione senza insultare le Istituzioni".