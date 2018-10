Nobel Murad vinse Premio Donna anno 2016

La neo vincitrice del Nobel per la Pace Nadia Murad, giovane yazida fuggita dalle torture dell'Isis, ora impegnata contro i genocidi, nel 2016 aveva vinto il Premio internazionale "La Donna dell'anno" promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

"L'Assemblea regionale e la Valle d'Aosta - commenta il Presidente dell'Assemblea valdostana, Antonio Fosson - hanno avuto l'opportunità di conoscere personalmente Nadia Murad, rimanendo profondamente colpiti dalla sua storia e dall'incredibile determinazione con cui era riuscita a fuggire dalle atrocità cui è stata sottoposta. Era stata lei a diventare 'La Donna dell'Anno' proprio per aver saputo incarnare il valore del cambiamento. Nadia Murad ha continuato a far sentire la propria voce, a testimoniare in tutto il mondo le sofferenze di migliaia di persone". (ANSA).