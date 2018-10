Uvp, Governo risolva contenzioso Stato

"Nulla di nuovo sotto il cielo, e nemmeno nei tavoli riaperti con grandi annunci dalla Giunta regionale con lo Stato. Restiamo ancora la Regione che non ha risolto il contenzioso sulla compartecipazione alla spesa pubblica". E' quanto dichiara Laurent Viérin (Uvp) commentando la situazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione in Consiglio Valle.

"Abbiamo voluto approfondire lo stato di avanzamento di questo dossier - aggiunge - in vista sia della predisposizione della legge di bilancio regionale, sia dell'udienza prossima per il contenzioso in atto. La Presidente Spelgatti e l'Assessore Aggravi hanno scoperto che politicamente esiste un accordo, ma tecnicamente ci sono resistenze: benvenuti nel club! Già nella scorsa Legislatura ci siamo scontrati con questa situazione".

"Tuttavia - conclude Viérin - siamo certi che i contatti, le amicizie e le aderenze politiche a livello nazionale di questa maggioranza, uniti ad una rinnovata 'volontà di fare', ci condurranno finalmente ad una soluzione soddisfacente. E lo diciamo senza polemiche. Il tempo stringe, anche perché bisogna avere certezze di cifre per costruire la variazione di bilancio e il bilancio triennale".