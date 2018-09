Premio volontariato ai Monelli dell'arte

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - E' stato un progetto dell'associazione I Monelli dell'arte - 'Nel teatro, le persone, le emozioni e i linguaggi espressivi: lo spettacolo dell'inclusione' - ad aggiudicarsi la nona edizione del Premio regionale per il Volontariato, ideato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la collaborazione del Csv. Il premio, nato nel 2010 per valorizzare il ruolo del volontario nella società e diffondere la cultura della solidarietà, consiste in una somma di 5.000 euro, ed è stato consegnato nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 settembre 2018, a Quart, nella sede della Fondazione sistema Ollignan.

L'iniziativa 'Lo spettacolo del cuore' intende realizzare la rappresentazione teatrale de 'La leggenda del Pison', riportata dal compianto Orfeo Cout nel libro 'Montjovet, storia di un paese e della sua gente'. A recitare saranno attori diversamente abili e loro coetanei, al termine di laboratori teatrali e incontri nelle scuole. (ANSA).