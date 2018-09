Maggioranza riunita per verifica

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - Una lunga riunione di verifica di maggioranza con l'urgenza del dossier Casinò, ma mettendo sul tavolo anche tutti gli altri nodi politici della Giunta regionale. Dopo la spaccatura di ieri sulla risoluzione riguardante la modifica del piano di ristrutturazione della Casa da gioco (che sarà nuovamente in discussione domani), i consiglieri di Lega, Mouv assieme a Stella Alpina-Pnv, Alpe e Gruppo Misto si sono rivisti nel tardo pomeriggio di oggi a palazzo regionale.

Un confronto che rimane problematico, ma aperto: "Questa maggioranza in questi tre mesi ha prodotto pochi atti amministrativi e poche leggi e tanta inerzia, questo è un problema enorme", ha commentato il capogruppo di Alpe, Albert Chatrian lasciando la riunione. "Sul Casinò - ha aggiunto - c'è una criticità e va risolta, non vorremmo che succedesse quello che è accaduto a Campione". "Per ora" si tratta di una "battaglia" politica "interna alla maggioranza", ha precisato Patrizia Morelli. "E' stata fatta un'analisi su tutti i dossier - ha detto Pierluigi Marquis, capogruppo di Stella Alpina - è emersa la mancanza di soddisfazione sugli obiettivi raggiunti".

La priorità è "affrontare il tema del casinò e credo che sia importante procedere all'approvazione del bilancio", ha proseguito. "Siamo in una fase in cui si cerca di trovare delle soluzioni, prima di tutto bisogna trovarle internamente, - ha ancora detto Marquis - ma credo che sia opportuno non dimenticarsi della necessità di condivisione con le altre componenti politiche perché la responsabilità è grande e la decisione sarà difficile".

"La situazione è critica e complicata e domani sarà la giornata decisiva", ha detto l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi (Lega), a conclusione della riunione di maggioranza. "La priorità per ora è salvare il Casinò - ha aggiunto - per la maggioranza parleremo più in là".