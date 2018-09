Rini,maggioranza non decide è inadeguata

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - "Una maggioranza che non sa assumersi responsabilità e che non ha il coraggio di decidere è una maggioranza inadeguata". Lo ha detto la consigliera regionale del gruppo misto, Emily Rini, intervenendo in Consiglio regionale sul dossier Casinò. "Oggi è il momento, perché ci sono delle scadenze imminenti, non si può fare melina su questo tema, il termine ultimo è oggi, bisogna aver il coraggio di uscire con una scelta politica", ha aggiunto Rini.(ANSA).