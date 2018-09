Uv-Uvp, nuovo attacco ad Aggravi

"Probabilmente l'assessore Aggravi in questi otto giorni è stato troppo impegnato ad occupare i palchi e a farsi immortalare in tweet e foto in eventi programmati da chi lo ha preceduto. Questa mattina, finalmente è riuscito trovare i due minuti che separano il Palazzo regionale da quello dei Gruppi consiliari e a consegnare un documento pronto da otto giorni. Riteniamo questo ritardo grave; è un segno di mancanza di rispetto per i Consiglieri, tanto di maggioranza quanto di opposizione". Lo scrivono, in una nota, i gruppi consiliari di Union Valdotaine e Union Valdotaine Progressiste, nell'ennesimo 'attacco' all'assessore Aggravi in merito al dossier del Casinò di Saint-Vincent.

Inoltre, "la valutazione tecnica istruttoria (o parere) nulla dice a suffragio della mancata adozione di un atto deliberativo a motivazione della scelta amministrativa e politica di non dare corso al finanziamento previsto entro il 31 luglio 2018 dalla legge regionale 7/2017 al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della Casa da gioco".

Secondo Uv e Uvp, "questo documento risulta essere, a detta dell'Assessore, quello che giustifica la mancata adozione di una delibera di Giunta che invece, a nostro avviso, risulta essere necessaria per non esporre l'Amministrazione regionale e l'attuale Governo a future responsabilità. Non solo: si tratta di un atto necessario anche per garantire chiarezza e trasparenza nei confronti dell'azienda, già sofferente proprio per la mancanza di indicazioni politiche e per i continui attacchi da parte dell'attuale assessore".

"Nell’attesa di capire cosa deciderà la ormai 'non maggioranza' - concludono - non possiamo che prendere le distanze dai comportamenti infantili dell'Assessore Aggravi e del Presidente della seconda Commissione Cognetta che, in un momento di grande preoccupazione per centinaia di famiglie, invece di assumere decisioni e dare risposte, trovano il tempo per sbeffeggiarle e prenderle in giro, anche facendo dell’ironia sui social. Poca roba, questo cambiamento".