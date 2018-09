Tlc, al via seminario su controversie

Si terrà giovedì 20 e venerdì 21 settembre a Cogne la quinta edizione del Seminario nazionale sulle controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche, organizzato dal Corecom della Valle d'Aosta. Appuntamento biennale a livello nazionale, l'evento fa seguito ai seminari organizzati nel 2010, 2012, 2014 e 2016.

Nelle due giornate saranno affrontate le tematiche legate alla gestione del procedimento conciliativo e di definizione delle controversie tra i vari soggetti individuati dalla normativa nazionale: utenti privati, aziende, imprese, enti pubblici e i gestori della telefonia e servizi di telecomunicazioni.

Alle 9.30 di giovedì sono previsti i saluti del sindaco di Cogne, Franco Allera, del Consigliere segretario Patrizia Morelli, della presidente del Corecom Valle d'Aosta, Enrica Ferri, e del coordinatore nazionale dei comitati per le comunicazioni, Filippo Lucci. Nel 2018 Agcom ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione delle controversie, cui è abbinata una rivoluzione del sistema: la gestione centralizzata online delle istanze (ConciliaWeb) alla quale tutti i Corecom italiani faranno riferimento. Proprio su questo argomento e in anteprima nazionale si confronteranno i partecipanti, tra cui i dirigenti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), i presidenti, i dirigenti e i funzionari delle strutture operative dei Corecom italiani, oltre che i vertici e i manager dei dipartimenti legali delle aziende di telefonia e delle pay tv operanti in Italia.