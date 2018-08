Uvp, bene progetto con Ecole Valais

Il gruppo consiliare dell'Uvp "prende atto con soddisfazione della conclusione in data odierna, di un progetto iniziato alcuni mesi orsono, tra l'Institut agricole regional e l'Ecole d'agriculture du Valais con l'obbiettivo di rafforzare e di riattivare scambi di didattica, sperimentazione e pratica tra queste importanti realtà allo scopo di valorizzare le produzioni agricole del nostro territorio". Un atto, si legge in una nota, "al quale avevamo lavorato nei mesi scorsi sin dal 2017 e che prosegue le attività e le iniziative avviate dalla precedente amministrazione regionale nei vari settori e anche in quello agricolo e rurale".

In questi giorni "abbiamo anche assistito anche alla presentazione della seconda edizione di Jardin Alpin, nella splendida cornice aostana di piazza Narbonne, iniziativa da noi ideata e pensata lo scorso anno. Rimaniamo pertanto fiduciosi che l'impegno per il comparto agricolo continui, al di là delle bandiere e delle appartenenze politiche, nel sostenere e valorizzare un settore fondamentale per la Valle d'Aosta intera".