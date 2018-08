Ddl mobilità, nominato relatore

Luca Distort (Lega VdA) è stato nominato relatore del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio. E' quanto emerso dalla riunione congiunta della terza e della quarta commissione consiliare della Regione Valle d'Aosta.

"Prossimamente - dichiarano i presidenti di Commissione, Luca Distort e Pierluigi Marquis - inizierà una serie di audizioni per approfondire il testo del disegno di legge, sviscerando l'argomento in tutte le sue declinazioni e potenzialità, in un'ottica di rafforzamento della cultura della sostenibilità ambientale nella nostra Regione".

Il provvedimento è composto di 17 articoli e prevede iniziative volte alla riduzione dei consumi di carburanti convenzionali e quindi al mantenimento della qualità dell'aria, prevedendo incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, per la realizzazione di stazioni di ricarica domestiche, per la trasformazione di veicoli a motore endotermico in elettrico e per il rinnovo del parco veicoli di proprietà di soggetti istituzionali pubblici. (ANSA).