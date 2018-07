Spelgatti, toglieremo incrostazioni P.A.

La Giunta regionale si prepara "a revisioni più profonde del sistema regionale" e a "togliere incrostazioni". Lo ha riferito in Consiglio Valle, la presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti. Rispondendo a una interpellanza di Laurent Viérin (Uvp), Spelgatti ha ricordato che "questa Giunta ha un assessorato in meno rispetto a quella che l'ha preceduta". Secondo la governatrice "perimetrare l'ambito di azione della PA valdostana, per analizzarne forze e debolezze, risorse e sprechi, richiede un lavoro attento ed approfondito. Che richiede tempo e attenzione".



Nella replica Viérin ha polemizzato: "Ancora proclami, lei ci dice oggi che farete, dopo un mese; noi ne prendiamo atto, al di là della macro struttura che è il primo embrione di riorganizzazione che non ha visto alcun cambiamento, salvo smentire quello che lei aveva detto qui".



Viérin ha aggiunto: "la campagna elettorale è finita, dovete prendere delle decisioni, quindi noi crediamo che per ora di grandi cambiamenti voi non ne abbiate fatti e che non ci sia una corrispondenza tra ciò che annunciate e ciò che fate".