M5s, Consiglio rinvia punti importanti

(ANSA) - AOSTA, 26 LUG - "In considerazione della lunghissima pausa estiva, che vede il prossimo Consiglio utile nelle date del 26 e 27 settembre, non aver prolungato ieri i lavori potrebbe significare rinunciare ad affrontare una parte sostanziale dei punti, rimandandoli così a più due mesi". Lo segnala, in una nota, il gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle, contestando la scelta di ieri dei capi gruppo di non proseguire in seduta notturna. "Chiedere ai cittadini valdostani di 'aspettare' tutto questo tempo per trattare temi così delicati e importanti, come quelli messi all'attenzione dell'Assemblea, - spiegano i consiglieri del M5s - sembra un atto di superficialità e poca sensibilità nei confronti delle problematiche di questa regione".(ANSA).