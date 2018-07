M5S, stop speculazione porta Sud Aosta

Fuoco incrociato dei due gruppi consiliari regionale e comunale del Movimento 5 Stelle sul dossier riguardante lo sviluppo urbanistico della 'porta Sud' di Aosta. Area in cui il movimento vuole evitare "speculazioni private".



Nel mirino "l'interessamento del gruppo alberghiero Accord, che vorrebbe costruire un Ibis Hotel", riferisce la consigliera comunale Patrizia Pradelli e la conseguente intenzione della Giunta Centoz di "cambiare il piano regolatore per favorire in quella zona costruzioni di tipo privato", aggiunge la consigliera regionale Manuela Nasso. Da qui partono una serie di iniziative ispettive presentate sia in Consiglio comunale che in quello regionale.



"Dall'assessore Aggravi - riferisce Nasso - abbiamo ricevuto risposte nebulose e lacunose". Più calda è la temperatura del conflitto tra M5S e maggioranza nell'Assemblea civica aostana, il cui presidente Michele Monteleone non ha accolto una delle interrogazioni presentate: "siamo stufi delle censure di Monteleone - dice il consigliere Luca Lotto - su iniziative che sono di interesse del Comune, nella zona della porta sud ci giochiamo il futuro della città e di questo la maggioranza non vuole parlare". Secondo il M5S tra questa zona periferica di Aosta e il centro della città sarebbe necessario un collegamento 'a raso', che la costruzione dell'albergo ostacolerebbe, e l'area dovrebbe mantenere una funzione pubblica.