Cognetta relatore ddl su rendiconto 2017

La seconda Commissione consiliare della Regione Valle d'Aosta ha nominato il suo presidente, il consigliere Roberto Cognetta, quale relatore del disegno di legge che contiene il rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 2017.

La Commissione ha anche espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento (astensione dei gruppi Uv, Uvp e Impegno civico). "Il rendiconto è riferito all'esercizio 2017 - spiega Cognetta - e mi sembrava quindi corretto chiedere ai consiglieri di opposizione se volevano esserne i relatori, ma hanno preferito tenere distinte le posizioni: per spirito di servizio e senso di responsabilità, anche se si tratta di un provvedimento che è stato redatto dall'attuale minoranza, relazionerò all'Aula sul disegno di legge".

La commissione ha anche audito l'Assessore alle finanze, Stefano Aggravi, sui rapporti finanziari Stato-Regione. "In vista della riunione del tavolo di lavoro bilaterale tra Stato e Regione Valle d'Aosta prevista per giovedì 19 luglio a Roma - saggiunge Cognetta - si voleva far emergere chiarimenti o richieste specifiche da sottoporre all'attenzione del Governo.

Non ci sono state domande e abbiamo deciso di riconvocare l'Assessore Aggravi per lunedì 23 prossimo sugli esiti dell'incontro".

Infine, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, sul rendiconto per l'anno 2017 della gestione, del piano degli indicatori e del bilancio consolidato del Consiglio Valle nonché sull'assestamento del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale per il 2018.