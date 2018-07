Impegno civico, stop a quotazione Cva

A seguito della consegna di 3.900 firme di cittadini che chiedono il mantenimento della proprietà pubblica della Compagnia Valdostana delle Acque, i Consiglieri regionali di Impegno Civico assicurano il loro "convinto appoggio" in aula allo stop della quotazione in borsa della partecipata regionale. "Confermiamo altresì - dicono i Consiglieri di Impegno Civico - il nostro deciso impegno per la difesa dei beni comuni, in particolare delle acque, contro ogni tentativo di privatizzazione e di alienazione di un patrimonio che appartiene all'intera comunità valdostana".