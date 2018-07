Conseil Vallée, ok services Médiateur

Toutes les collectivités locales - les 74 Communes valdôtaines et les 8 Unités des Communes - sont désormais conventionnées avec le Conseil de la Vallée pour faire appel aux services du Médiateur régional. Ce matin l'Assemblée régionale a approuvé, avec 31 voix favorables et 4 abstentions (M5S), la denière ébauche de convention avec la Commune de Courmayeur.

Le Médiateur intervient - à la demande des citoyens, étrangers ou apatrides résidant ou domiciliés dans la Région, des établissements et des groupes sociaux - pour la défense des droits subjectifs, des intérêts légitimes et des intérêts généraux, en cas d'omission, de retard, d'irrégularité et d'illégitimité dans le cadre de procédures ou à d'actes administratifs relevant des organes, bureaux ou services de l'Administration régionale, de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, des collectivités locales (Communes et Unités des Communes) conventionnées et des organismes décentralisés de l'Etat.

Il exerce également les fonctions de garant des droits des personnes soumises aux mesures restrictives de la liberté personnelle sur le territoire régional.