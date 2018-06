Tripodi a Consiglio Valle, collaboriamo

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - Un messaggio di "augurio" per l'avvio della legislatura e la manifestazione della "disponibilità" a collaborare "nell'interesse del nostro territorio e dei suoi abitanti". E' quanto ha scritto la deputata valdostana Elisa Tripodi in una lettera indirizzata all'assemblea regionale e letta in aula dal presidente Antonio Fosson. "Confido - spiega - in una proficua e leale collaborazione fra istituzioni di livelli differenti, rappresentati da voi a da me, nel superiore interesse della nostra Regione e dei suoi cittadini". Secondo la parlamentare "non è più tempo di sterili polemiche e di beghe campanilistiche poiché tutti perseguiamo lo stesso obiettivo: la salvaguardia, la tutela del territorio e dei valdostani".(ANSA).