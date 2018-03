Alpe, bene mantenimento Bon Chauffage

I consiglieri regionali del gruppo Alpe esprimono "apprezzamento per l'annuncio dell'assessore Guichardaz di non sospendere il Bon de chauffage e al contempo di mantenere il testo di legge sulla mobilità sostenibile". "È il segno - commentano in una nota - che il dibattito e le sollecitazioni in Consiglio servono a trovare delle sintesi che vanno a beneficio della comunità. Ora, aspettiamo l'esame della variazione di bilancio per vedere come sarà attuata questa decisione".

Per i consiglieri di Alpe "è importante che queste misure siano entrambe mantenute: il Bon de chauffage interessa qualche decina di migliaia di cittadini ed è erogata sulla base del reale fabbisogno, mentre il provvedimento riguardante la mobilità sostenibile si inquadra nell'ambito della riduzione dei consumi di carburanti convenzionali e quindi al mantenimento della qualità dell'aria"