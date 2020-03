Coronavirus: con cane a chilometri da casa, 4 sanzionati

Cinque sanzioni amministrative (che potranno andare da 400 a 3.000 euro ciascuna) in un giorno, di cui quattro a proprietari di cani. Le hanno elevate i carabinieri della Compagnia di Aosta altrettanti valdostani che non hanno rispettato la normativa sugli spostamenti fuori casa.

Venerdì 27 marzo sono stati sorpresi a chilometri dalla propria abitazione mentre erano a passeggio con l'animale domestico, che secondo i militari era quindi solo un pretesto per allontanarsi di casa. La normativa prevede infatti che i cani possano essere portati solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione. A Morgex, per esempio, una persona è stata sanzionata a circa dieci chilometri dalla sua casa, che si trova in un'altra frazione. Altri casi sono registrati sempre in alta Valle e ad Aosta.