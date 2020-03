P.a.: sindacati diffidano Regione Vda su riorganizzazione

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Vista l'emergenza sanitaria in corso, i sindacati chiedono alla Regione di congelare la riforma del personale, già impugnata a dicembre dopo le dimissioni dell'ex presidente della Regione Antonio Fosson e di tre assessori della sua Giunta. Lo scorso 24 marzo le sigle Funzione Pubblica Cgil, Cisl Fp, Uil F.P.L. e Sivder hanno inviato alla Giunta una diffida: "In questo momento - dicono i sindacati - non si capisce che senso abbia procedere in questa direzione.

Oltre tutto manca una comunicazione ufficiale da parte della Regione. Stigmatizziamo le modalità utilizzate finora dalla Regione su questo argomento". (ANSA).