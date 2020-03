Coronavirus: donazione Siulp a Usl Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 27 MAR - Il Sindacato unitario lavoratori polizia (Siulp) valdostano ha donato all'Usl della Valle d'Aosta il budget riservato ogni anno ai gadget natalizi per i propri iscritti. "Non vuole essere solo un gesto di sostegno, ma vuole esprimere nel nostro piccolo un segno di gratitudine a tutto il personale sanitario per gli sforzi fatti in questo momento difficile per ogni categoria di lavoratori", dichiara il segretario regionale del Siulp, Sergio Cosentino. "Sappiamo perfettamente - prosegue - che questa è solo una goccia nel mare della solidarietà finora espressa da tutte le categorie in Italia ma dopo una breve consultazione tra noi iscritti, insieme abbiamo concordato che le nostre quote sindacali sarebbero state più utili a questa causa". Quindi un appello alla cittadinanza: "Voi che potete, restate a casa". (ANSA).