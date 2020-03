Coronavirus: pazienti Covid anche in clinica Saint-Pierre

(ANSA) - AOSTA, 26 MAR - Saranno utilizzati anche alcuni posti letto della clinica privata di Saint-Pierre per la cura dei pazienti Covid. Lo ha spiegato oggi il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin durante la conferenza stampa di aggiornamento sui dati.

"L'intenzione è di utilizzare questa struttura - ha spiegato il coordinatore sanitario dell'emergenza, Luca Montagnani - per i pazienti in via di dimissione, ma che non possono essere mandati ancora a casa, pazienti che sono in fase di guarigione e che possono avere ancora bisogno di assistenza infermieristica e di un monitoraggio clinico con una intensità più basse di quelle in ospedale". Inoltre, anche l'ospedale da campo allestito nel parcheggio della cabinovia Aosta-Pila potrà essere utilizzato, in caso di estrema emergenza, per i pazienti Covid. (ANSA).