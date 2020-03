Coronavirus: Av, serve un cambio di marcia

(ANSA) - AOSTA, 26 MAR - "In momenti come questi occorre un cambio di marcia nei rapporti tra le forze politiche. Sono quanto mai necessari una piena operatività della Giunta Regionale e un ampio coinvolgimento del Consiglio, a prescindere dall'appartenenza politica". Lo scrive in una nota Alliance Valdotaine.

"In questo momento - aggiunge - bisogna mettere al centro soluzioni per far fronte all'emergenza e dare risposte concrete a cittadini e imprese, duramente provati dalle limitazioni imposte dai recenti provvedimenti legislativi e preparare il rilancio economico futuro della Valle". Secondo Alliance Valdotaine "è quanto mai urgente, inoltre, la nomina di un Commissario, come richiesto a più riprese da parte dei Consiglieri e dagli Assessori di Alliance, per gestire l'emergenza sanitaria e permettere alla Giunta di lavorare a pieno organico sui provvedimenti economici urgenti e su quelli, a medio termine, per il rilancio economico della Regione".

