Coronavirus: sorpresa fuori casa e con marijuana, denunciata

Una giovane residente in alta Valle d'Aosta è stata sorpresa fuori casa senza giustificato motivo e in possesso di 10 grammi di marijuana. I carabinieri di Morgex l'hanno quindi denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650 del codice penale) e segnalata ai servizi di prefettura come consumatrice di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, martedì 24 marzo, i militari della Compagnia di Aosta hanno denunciato complessivamente 14 persone per la violazione dell'articolo 650.