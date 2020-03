Coronavirus: microcomunità Verrès,4 contagiati tra personale

Quattro casi di contagio sono stati registrati tra il personale della microcomunità di Verrès, dove 12 anziani su circa 25 ospiti sono risultati positivi al coronavirus. I dipendenti contagiati "sono stati lasciati a casa a riposo, ma i turni sono coperti normalmente, anche grazie a chi è rientrato dalle ferie", spiega Battistino Delchoz, sindaco di Issogne e presidente dell'Unité des communes Evancon, che gestisce la struttura.

"Al di là dei dispositivi di protezione forniti al personale, da oggi una ditta specializzata inizia la sanificazione dei locali, che durerà parecchi giorni. Poi è prevista una procedura per le lavanderie", in modo da dividere gli indumenti dei contagiati da quelli degli altri. Inoltre la microcomunità viene ora gestita "come se fosse un reparto dell'ospedale, con un'infermiera 24 ore su 24 e visite regolari dei medici", aggiunge Delchoz.