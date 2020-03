Coronavirus: 12 positivi in residenza anziani Verrès

Sono 12 gli anziani ospitati nella microcomunità di Verrès che risultano positivi al coronavirus Covid-19. E' la seconda struttura valdostana, dopo quella di Pontey, in cui si registra un contagio importante. "E' stato attivato un protocollo, i locali sono stati sanificati- spiega il sindaco di Verrès Alessandro Giovenzi - e le persone contagiate sono state collocate in un piano separato: per ora non risultano grossi problemi sanitari". Gli ospiti della struttura sono in totale circa 25. .