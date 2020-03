Coronavirus: messa vescovo Aosta in diretta su Rai Tre

Sarà trasmessa in diretta su Rai Tre, a partire dalle 10, la messa presieduta dal vescovo di Aosta, Franco Lovignana, in calendario domenica 22 marzo, quarta domenica di Quaresima. La celebrazione eucaristica si svolgerà nella cappella del seminario senza la presenza dei fedeli a causa dell'emergenza Coronavirus. Il progetto è stato promosso dalla Tgr della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura di programmazione di Rai Vda e di Radio Proposta In Blu. "L'obiettivo - spiegano il direttore della Tgr, Alessandro Casarin, e il condirettore Roberto Pacchetti e il caporedattore Alessandra Ferraro - è dare alla comunità valdostana la possibilità di seguire in tv la celebrazione eucaristica".