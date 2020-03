Coronavirus: pizzeria non chiude a clienti, denuncia cc

Il titolare di una pizzeria della Valdigne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Morgex per la violazione delle disposizioni restrittive del Dpcm dell'11 marzo 2020 che consente solo ad alcune attività commerciali l'apertura al pubblico.

L'uomo, hanno ricostruito i militari, non consegnava i suoi prodotti a domicilio, ma chiedeva ai suoi clienti di recarsi in pizzeria per ritirare quanto ordinato al telefono. Inoltre è stata inviata all'autorità amministrativa una segnalazione per la sospensione della licenza.