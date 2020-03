La Giunta regionale ha adottato una deliberazione che limita la tipologia di rifiuti che potranno essere conferiti nella discarica Chalamy sita nel Comune di Issogne. Lo ha comunicato l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian. "Al termine delle opere di approntamento ancora in corso - si legge in una nota - nella discarica potranno essere collocati unicamente rifiuti inerti che non necessitano di preventiva caratterizzazione".