Coronavirus: caso positivo in microcomunità anziani a Pontey

Un ospite della micromunità per anziani di Pontey è risultato oggi positivo al coronavirus Covid-19 ed è stato messo in isolamento in una stanza della struttura, in cui si trovano 42 utenti. "Abbiamo avvertito l'Usl, sono stati fatti controlli ad altri utenti e ora ci diranno loro come muoverci", spiega all'ANSA Marco Vesan, presidente dell'Unité des communes Mont Cervin che gestisce la struttura.