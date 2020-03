Coronavirus: viola quarantena, denunciato villeggiante

Ha violato l'isolamento domiciliare a cui era sottoposto nell'ambito dell'emergenza per il coronavirus ma è stato rintracciato mezz'ora dopo dai carabinieri, che lo hanno denunciato per il reato di epidemia colposa. I fatti sono avvenuti sabato 14 marzo nella Valtournenche, verso l'ora di pranzo. L'uomo, di circa 30 anni e residente fuori Valle, abita in una seconda casa. Ai militari risulta essere arrivato in Valle d'Aosta non da una 'ex zona rossa' e da prima che scattassero le limitazioni alla libertà di spostamento. A segnalare ai carabinieri il suo allontanamento dall'abitazione sono stati alcuni vicini.