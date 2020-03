Coronavirus: verso rinvio in autunno regionali e comunali

Sia le elezioni regionali che quelle comunali potrebbero slittare in autunno. Lo ha riferito oggi il presidente della Regione Renzo Testolin durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'emergenza coronavirus. Due gli strumenti legislativi previsti. Il rinvio delle comunali potrebbe essere già regolato nel disegno di legge contenente le prime misure di sostegno alle famiglie e alle imprese la cui approvazione è attesa entro questa settimana o al massimo la prossima. Per lo spostamento delle regionali è invece necessario inserire in una norma nazionale uno specifico articolo dedicato alle Regioni autonome "consentendo di operare in coerenza con i dettami dello statuto speciale e trovando la possibilità di rimandare in maniera autonoma le elezioni in autunno", ha spiegato Testolin, ringraziando i componenti della Giunta, la presidente del Consiglio, i consiglieri regionali e i parlamentari valdostani che si stanno attivando in questa direzione.