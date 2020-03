Coronavirus: Louvin, Consiglio può integrare Giunta

"Se il Consiglio Valle ritiene che sia urgente e non rinviabile integrare la giunta per far fronte alla crisi non solo lo può, ma lo deve fare". Lo spiega Roberto Louvin, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Trieste e presidente della commissione paritetica Stato-Regione, in una intervista pubblicata nell'edizione on line del quotidiano La Stampa.

"Quanto ai poteri che può assumere la Giunta in regime di prorogatio sono molto ampi, - aggiunge l'ex presidente della Regione e del Consiglio Valle - soprattutto in presenza di calamità naturali e, come in questo caso, in una situazione di anomalo prolungamento forzato della fase che precede il periodo elettorale".



Louvin si dice "preoccupato nel vedere che la Regione si presenta in ordine sparso di fronte ad una emergenza della portata di quella in corso. L'eccezionalità della situazione richiede un assetto decisionale compatto, efficiente, in grado di dare risposte immediate".