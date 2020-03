Coronavirus: Testolin, momento è grave per Valle d'Aosta

"Il numero dei contagiati aumenta in maniera importante in Valle d'Aosta, a testimonianza della gravità del momento". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, invitando ancora una volta la popolazione a rispettare le misure di sicurezza predisposte per l'emergenza coronavirus Covid-19. "La situazione è abbastanza grave" ha aggiunto Luca Montagnani, direttore del Dipartimento di emergenza, anestesia e rianimazione dell'Usl della Valle d'Aosta.