Coronavirus: positivo commissario Usl Valle d'Aosta

Il Commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Angelo Michele Pescarmona, è risultatp positivo al coronavirus Covid-19. A seguito di un episodio febbrile lieve, è stato sottoposto a "tampone" e l'esame ha dato esito positivo. "Pescarmona è stato posto in isolamento domiciliare nel proprio domicilio ad Aosta.

Le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione. La situazione relativa ai soggetti che hanno avuto contatti con il dottor Pescarmona è in fase di valutazione".