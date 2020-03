Coronavirus: non interrotta attività didattica scuole Vda

"Tutte le scuole valdostane stanno proponendo lezioni ai propri studenti per dare continuità alle diverse attività formative. In particolare già dalla scuola dell'infanzia, dove sono coinvolti i due terzi delle scuole, alla scuola secondaria di secondo grado le scuole hanno adottato attività di didattica a distanza che hanno coinvolto la quasi totalità delle classi e dei docenti". Lo comunica l'assessorato regionale all'istruzione in seguito ad un primo monitoraggio, promosso dalla Sovraintendenza agli studi.

"Tali attività - si legge - hanno previsto il potenziamento delle risorse, più tradizionali, messe a disposizione dei registri elettronici e l'utilizzo di piattaforme digitali offerte dalle case editrici fino alla sperimentazione di attività collaborative a distanza quali l'utilizzo di classi virtuali (classroom) e soluzioni cloud per la produzione e la condivisione dei contenuti. Molti docenti stanno sperimentando soluzioni streaming per la realizzazione di lezioni online, questa attività risulta particolarmente importante in quanto permette agli alunni di rimanere in contatto, anche visivo, tra loro e i loro insegnanti".

La Sovraintendenza agli studi, nei prossimi giorni, elaborerà un piano d'azione per sostenere tutte le istituzioni scolastiche, "creando le condizioni per fattive collaborazioni tra le scuole stesse, per scambiarsi anche nuovi percorsi". Sul sito delle scuole valdostane, Webécole, sono, inoltre, catalogate risorse per l'insegnamento del e in francese per tutti i gradi di scuola destinate non solo ai docenti, ma anche a genitori e alunni che, attraverso attività ludico-didattiche, possono effettuare attività in lingua.