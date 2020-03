Coronavirus: avviata raccolta fondi per terapia intensiva

Covid-19, sosteniamo la terapia intensiva di Aosta: così è stata denominata una raccolta fondi online avviata per sostenere il reparto dell'ospedale Parini di Aosta maggiormente sotto pressione a causa dell'emergenza Coronavirus. "Abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi in considerazione dell'urgente necessità di potenziare di posti letto e di attrezzature il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Parini di Aosta, per fronteggiare la grave emergenza legata alla diffusione del Coronavirus" spiega il promotore dell'iniziativa, il commercialista Corrado Ferriani. L'obiettivo è di raccogliere 100.000 euro (dopo poche ore dall'attivazione ne sono stati versati già oltre 10.000). La campagna è stata organizzata sulla piattaforma 'gofundme'.