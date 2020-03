Coronavirus: infettivologo, picco contagi Vda tra 15 giorni

"Il picco di contagi arriverà tra 15 giorni in Valle d'Aosta. Siamo in 'ritardo' rispetto ad altre zone, come la Lombardia. L'onda sta iniziando ad arrivare in questi giorni, i numeri sono destinati a crescere". Lo ha detto all'ANSA Alberto Catania, responsabile della Struttura Semplice Malattie Infettive dell'Usl della Valle d'Aosta, facendo il punto sull'emergenza coronavirus Covid-19. "Non ho fatto proiezioni sul numero di contagi a cui potremo arrivare - ha aggiunto - ma posso dire che il reparto è stato organizzato molto bene. Abbiamo 15 letti alle malattie infettive e altri 30 nell'ex chirurgia generale. Ecco, se c'è un problema è quello dei dispositivi di protezione individuale del personale sanitario. Ce li deve fornire la protezione civile ma non sono ancora arrivati, li stiamo aspettando, abbiamo un autonomia di una decina di giorni".