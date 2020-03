Coronavirus: a casa 950 dipendenti Regione

In applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta si sta riducendo il carico strutturale del personale negli uffici della Regione, con l'obiettivo di un utilizzo del 50 per cento dei 2.220 dipendenti. Attualmente - secondo quanto ha riferito il presidente della Regione, Renzo Testolin - sono a casa in 950, con ferie o smart working. Tra gli uffici che hanno chiuso al pubblico - ha spiegato l'assessore Mauro Baccega - anche quelli del dipartimento politiche sociali, contattabili solo tramite email.