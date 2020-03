Coronavirus: ospedale Aosta prepara reparto dedicato contagi

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - "Stiamo approntando un intero reparto per pazienti Covid 19. La nostra idea è quella di creare un ospedale all'interno dell'ospedale. Abbiamo già individuato la zona". Lo ha detto in conferenza stampa Luca Montagnani, capo del Dipartimento emergenza, rianimazione e anestesia dell'Usl valdostana e responsabile sanitario della Protezione civile regionale. "La stiamo svuotando, - ha aggiunto - cioè stiamo redistribuendo i letti dei malati che erano presenti lì dentro all'interno degli altri reparti dell'ospedale. Penso che in uno, massimo due giorni, sia operativo. Quindi insomma ci stiamo attrezzando al peggio e ad affrontare questa emergenza perché dobbiamo essere pronti.

Abbiamo visto e imparato che nelle altre regioni la situazione è molto grave, speriamo di non trovarci in quella situazione. Ma comunque cerchiamo di essere pronti ad affrontarla nel miglior modo possibile".