Coronavirus: processo Geenna rinviato al 3 giugno

A seguito "del legittimo impedimento di Antonio Raso a partecipare al dibattimento per temporanea infermità" e "della revoca da parte di tutti gli altri imputati, e dei loro difensori, della precedente richiesta di dar corso al dibattimento", il Tribunale di Aosta ha disposto il rinvio della prima udienza del processo Geenna - sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta - al 3 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale, Eugenio Gramola, "anche in relazione all'attuale situazione sanitaria sul territorio".