Coronavirus: al Parini allestita tenda per nuovo reparto

(ANSA) - AOSTA, 09 MAR - Davanti all'ospedale regionale Umberto Parini è in fase di allestimento una tenda da 100 metri quadrati, destinata a ospitare un reparto sanitario esterno, in caso di "emergenza estrema" legata al coronavirus Covid-19. Lo hanno spiegato oggi durante una conferenza stampa l'assessore alla sanità Mauro Baccega e Luca Montagnani, referente dell'Usl.

Un'altra tenda destinata al triage di pronto soccorso è in fase di montaggio all'esterno dell'opedale Beauregard. Inoltre da mercoledì l'attività chirurgica sarà ridotta e limitata alle urgenze per liberare ulteriori posti letto. Saranno anche utilizzati alcuni spazi della clinica privata di Saint-Pierre per i pazienti lungodegenti. (ANSA).