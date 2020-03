Stop scuole, cinque proposte da Lega Vda

(ANSA) - AOSTA, 5 MAR - In seguito alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole valdostane di ogni ordine e grado a causa dell'emergenza Coronavirus "sono necessarie nell'immediato delle misure straordinarie di sostegno a favore delle famiglie". Lo sostiene la Lega Vda che ha avanzato cinque proposte: sospensione del pagamento delle rette degli asili nido a fronte della chiusura degli stessi; potenziamento del regime di smart working per permettere ai genitori di lavorare da casa e al tempo stesso di badare ai propri figli; ampliamento del sistema dei congedi parentali per sostenere i genitori nella cura dei ragazzi e nell'assistenza delle persone anziane; introduzione di voucher per le baby sitter, in maniera da poter sostenere quei genitori che si devono comunque recare al lavoro; possibilità di prevedere, da parte delle aziende pubbliche e private, orari di lavoro flessibili".