Capienza ridotta a terme Pré S.Didier

Misurazione della temperatura corporea all'ingresso, capienza ridimensionata e contingentamento degli accessi al buffet: sono le misure adottate dalle terme di Pré-Saint-Didier, struttura tra le più apprezzate e frequentate dell'arco alpino, per affrontare l'emergenza del Coronavirus. In caso che un cliente abbia la febbre, non gli sarà consentito l'ingresso. Per il resto - fanno sapere le terme - la struttura è operativa al 100%.