Testolin, cinque casi sospetti in Vda

"In Valle d'Aosta ci sono cinque casi che sono stati sottoposti a tampone e siamo in attesa dei risultati. La Valle d'Aosta è una regione sicura che ha messo in campo tutte le azioni necessarie per fronteggiare la situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.