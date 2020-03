Timpano, candidato Pd ad Aosta è Centoz

"Il candidato sindaco del Partito Democratico ad Aosta è Fulvio Centoz. Visto che si è ricandidato noi lo appoggeremo. Non sarà il Pd a cambiare questa situazione". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico della Valle d'Aosta, Sara Timpano, a proposito delle elezioni comunali nel capoluogo valdostano in programma il 17 maggio.

"Noi abbiamo il sindaco uscente - ha aggiunto - e da questo si parte. Per il momento non abbiamo preso decisione su eventuali accordi con altre forze politiche, la questione principale adesso è costruire una coalizione e un progetto, poi si vedrà".