Lega contro Cognetta,ci usa per campagna

"Nonostante la proficua collaborazione di questi anni, viene lecito chiedersi se, dopo aver egli stesso proposto alla Lega la propria candidatura a Sindaco, il collega Cognetta non stia 'cogliendo la palla al balzo' sfruttando così i rumors giornalistici per iniziare la propria campagna elettorale a spese della Lega. Quale sarebbe altrimenti l'obiettivo di tale dichiarazioni se non appunto l'utile politico?". E' quanto si legge in un comunicato della Lega Valle d'Aosta in merito alle dichiarazioni dello stesso Cognetta circa la sua 'sfumata' candidatura a Sindaco di Aosta in coalizione con il Carroccio. "Possono dei semplici rumors giornalistici richiamare tutto questo interesse su una possibilità per le elezioni comunali che la Lega, fra le tante altre, stava lecitamente valutando?" si conclude la nota.