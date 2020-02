Regionali, Pd e Rc ufficializzano lista

Il Partito Democratico e Rete Civica presenteranno una lista unitaria per le elezioni regionali valdostane del prossimo 19 aprile. Lo hanno ufficializzato oggi con una nota congiunta. Si tratta di "un progetto complessivo di governo della nostra regione - spiegano - capace di unire le migliori energie e competenze della nostra comunità per far uscire la Valle d'Aosta dal tunnel del malgoverno e dell'instabilità a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni fino al punto da rendere permeabili e indifese le nostre istituzioni alle infiltrazioni criminali".



La loro proposta: più forti politiche di sviluppo, una lotta alla povertà economica, sociale e culturale, una nuova politica ambientale che risolva definitivamente e radicalmente la giungla delle discariche e lo scempio del nostro patrimonio ambientale e nuove regole istituzionali capaci di dare un governo della regione stabile ma realmente fondato sul potere di scelta degli elettori.