Vda Libra, nessun accordo elettorale

"Vdalibra non ha, ad oggi, alcun tipo di accordo con nessuna forza politica, né regionale, né nazionale". Lo precisa, in una nota, il movimento politico dei consiglieri regionali Roberto Cognetta e Stefano Ferrero, dopo le indiscrezioni giornalistiche riguardanti un'alleanza con la Lega e un'ipotesi di candidatura di Cognetta a sindaco di Aosta.

"Gli aderenti di Vdalibra - si precisa ancora - stanno ancora valutando come muoversi in vista delle prossime competizioni elettorali: a tempo debito comunicheremo le decisioni prese".