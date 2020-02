Elezioni, lista unica Pd e Rete civica

"Per uscire dal tunnel del malgoverno e della instabilità" il Partito Democratico e Rete civica hanno deciso di presentare una lista unitaria alle Regionali del prossimo 19 aprile. E' quanto si legge in una nota. "Lo scopo è quello di offrire agli elettori e alle elettrici - prosegue il comunicato - un progetto complessivo di governo della nostra Regione, capace di unire le migliori energie e competenze della nostra comunità, per far uscire la Valle d'Aosta dal tunnel del malgoverno e dall'instabilità a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, fino al punto da rendere permeabili e indifese le nostre Istituzioni alle infiltrazioni criminali. Adesso, più che mai, ci vogliono unità, un programma concreto, uomini e donne motivati e una cultura politica nuova per affrontare concretamente la crisi economica e l'emergenza ambientale che pesano sulle famiglie valdostane e ne mettono in forse il futuro".